Адвокат Жорин: «Я просил суд разблокировать счета Петросяна и Степаненко»

Сергей Жорин на очередном судебном заседании о разделе имущества известных российских комиков Елены Степаненко и Евгения Петросяна попросил суд разморозить их счета. По его словам, артисты не оплачивают коммунальные услуги одной из квартир. Суд не удовлетворил запрос адвоката и заседание было перенесено по причине отсутствия акта описи имущества.Напомним, что звезды до сих пор не могут поделить одну из общих квартир, которая напоминает музей. В ней на сегодняшний день живет Елена Степаненко, однако за услуги ЖКХ не платит, поскольку ее банковский счет был заморожен экс-супругом Евгением Петросяном. Теперь стал вопрос о том, кто будет оплачивать долги по квартире. По этой причине Сергею Жорину пришлось просить судью удовлетворить просьбу о разморозке счетов бывших супругов, что бы кто-то заплатил за коммунальные услуги. Однако суд не удовлетворил запрос адвоката и отодвинул заседание до 26 октября, когда будет готов акт описи совместного имущества знаменитостей.