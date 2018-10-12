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Huawei официально презентовала смартфон Honor 10 Premium для России

Huawei официально презентовала новую версию смартфона Honor 10 Premium, предназначенную для продаж на рынке России. Главной особенностью устройства является восьмиядерный процессор Kirin 970.

Huawei официально презентовала смартфон Honor 10 Premium для России


Смартфон Honor 10 Premium также оснащается графическим адаптером Mali-G72 MP12. Передачей данных занимается модем версии LTE Category 18. С процессором устанавливается ОЗУ на 8 Гб, а также ПЗУ на 128 Гб. Устройство оснащается дисплеем с диагональю на 5,8 дюйма. Разрешение экрана составляет 2280х1080 пикселей.

Модель получила адаптеры связи Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac., а также ряд прочих утилит для пользователей. Смартфон наделили сканером отпечатков пальцев, который размещается на задней панели. Устройство в рамках российского рынка будут продавать по цене 32 000 рублей. Смартфон в России представят в трех цветовых версиях.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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