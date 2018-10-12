Huawei официально презентовала смартфон Honor 10 Premium для России

Смартфон Honor 10 Premium также оснащается графическим адаптером Mali-G72 MP12. Передачей данных занимается модем версии LTE Category 18. С процессором устанавливается ОЗУ на 8 Гб, а также ПЗУ на 128 Гб. Устройство оснащается дисплеем с диагональю на 5,8 дюйма. Разрешение экрана составляет 2280х1080 пикселей.Модель получила адаптеры связи Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11ac., а также ряд прочих утилит для пользователей. Смартфон наделили сканером отпечатков пальцев, который размещается на задней панели. Устройство в рамках российского рынка будут продавать по цене 32 000 рублей. Смартфон в России представят в трех цветовых версиях.