ЦСР заставит россиян оплачивать долги недобросовестных соседей

Сотрудники ЦСР во главе с председателем Алексеем Кудриным предлагают собственникам квартир оплатить долги их недобросовестных соседей, которые не оплачивали коммунальные услуги более полугода. Данное предложение описано в докладе «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой», в котором эксперты описали результаты анализа данных. Там же указано, что более ответственные плательщики имеют право подавать в суд на недобросовестных соседей и таким образом требовать выплату долга.По мнению авторов данного предложения, такая система поможет жителям многоквартирных домов, которые входят в управление ТСЖ, стать более ответственными в вопросе оплаты услуг.