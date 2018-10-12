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ЦСР заставит россиян оплачивать долги недобросовестных соседей

Сотрудники ЦСР (Центра стратегических разработок) выдвинули на рассмотрение проект, который обяжет россиян оплачивать долги недобросовестных соседей за коммунальные услуги. Данное предложение касается собственников, которые входят управление ТСЖ.
ЦСР заставит россиян оплачивать долги недобросовестных соседей

Сотрудники ЦСР во главе с председателем Алексеем Кудриным предлагают собственникам квартир оплатить долги их недобросовестных соседей, которые не оплачивали коммунальные услуги более полугода. Данное предложение описано в докладе «Жилищно-коммунальный комплекс: между политикой и экономикой», в котором эксперты описали результаты анализа данных. Там же указано, что более ответственные плательщики имеют право подавать в суд на недобросовестных соседей и таким образом требовать выплату долга.

По мнению авторов данного предложения, такая система поможет жителям многоквартирных домов, которые входят в управление ТСЖ, стать более ответственными в вопросе оплаты услуг.


 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:00

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