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Минпромторг предложил Volkswagen в авто использовать российские трансмиссии

Минпромторг предложил Volkswagen применять в своей продукции российские трансмиссии. В рамках форума «АвтоЭволюция 2018» заявили, что поставщиком КП для VW может стать компания КАТЕ, разработавшая АКПП для авто проекта «Кортеж».

Минпромторг предложил Volkswagen в авто использовать российские трансмиссии


Александр Морозов являющийся замглавы Минпромторга России, предложил Маркусу Озеговичу - руководителю российского офиса Volkswagen, использовать в авто VW отечественные трансмиссии. Данное предложение прозвучало, после того, как Маркус Озегович посетовал на то, что на следующий год изменили порядок господдержки автопромышленности. В России ожидается увеличение присутствия российских изготовителей ключевых качественных комплектующих для авто. Маркус Озегович отметил, что внедрение отечественных трансмиссий в машины VW в настоящее время не рассматривают как рациональное решение, потому что у данных КП небольшой объем применения.

По заверениям Александра Морозова, компания КАТЕ станет отличным поставщиком трансмиссий, потому что является проверенным изготовителем, который разработал 9-АКПП для модельной линейки нового проекта «Кортеж».


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:30

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