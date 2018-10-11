Минпромторг предложил Volkswagen в авто использовать российские трансмиссии

Александр Морозов являющийся замглавы Минпромторга России, предложил Маркусу Озеговичу - руководителю российского офиса Volkswagen, использовать в авто VW отечественные трансмиссии. Данное предложение прозвучало, после того, как Маркус Озегович посетовал на то, что на следующий год изменили порядок господдержки автопромышленности. В России ожидается увеличение присутствия российских изготовителей ключевых качественных комплектующих для авто. Маркус Озегович отметил, что внедрение отечественных трансмиссий в машины VW в настоящее время не рассматривают как рациональное решение, потому что у данных КП небольшой объем применения.По заверениям Александра Морозова, компания КАТЕ станет отличным поставщиком трансмиссий, потому что является проверенным изготовителем, который разработал 9-АКПП для модельной линейки нового проекта «Кортеж».