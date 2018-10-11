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Названы имена актрис для нового сериала «Ведьмак»

Накануне стали известны имена актрис, которые будут сниматься в новом сериале «Ведьмак». Подходящих претенденток выбирали представители студии, снявшей его по циклу книг писателя Анджея Сапковского.
Названы имена актрис для нового сериала «Ведьмак»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, роль княжны Цири сыграет актриса Фрейя Аллан, известная зрителям по сериалам «Война миров» и «В пустыне смерти». В роли героини Йеннифер снимется Аня Чалотра, ранее она была задействована в проектах «Жажда странствий» и «Убийство по алфавиту». Также в актёрский состав «Ведьмака» вошли Марианна Беринг, Джоди Мэй, Адам Леви и многие другие.

Широкая публика совсем недавно узнала о решении снять сериал по мотивам «Ведьмака», хотя разговоры о проекте идут уже давно. Съемки сериала должны начаться 5 ноября текущего года, а его премьера запланирована на 2019 год.


 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 23:00

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