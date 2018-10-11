Названы имена актрис для нового сериала «Ведьмак»

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, роль княжны Цири сыграет актриса Фрейя Аллан, известная зрителям по сериалам «Война миров» и «В пустыне смерти». В роли героини Йеннифер снимется Аня Чалотра, ранее она была задействована в проектах «Жажда странствий» и «Убийство по алфавиту». Также в актёрский состав «Ведьмака» вошли Марианна Беринг, Джоди Мэй, Адам Леви и многие другие.Широкая публика совсем недавно узнала о решении снять сериал по мотивам «Ведьмака», хотя разговоры о проекте идут уже давно. Съемки сериала должны начаться 5 ноября текущего года, а его премьера запланирована на 2019 год.