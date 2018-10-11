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Ученые: Пижама из шерсти помогает уснуть на 15 минут быстрее

Австралийские ученые провели эксперимент с одеждой для сна и выяснили, что пижама из шерсти способна помочь уснуть человеку на 15 минут быстрее, чем обычно. Результаты работ опубликованы в научных изданиях.
Ученые: Пижама из шерсти помогает уснуть на 15 минут быстрее

Австралийские ученые провели исследование, в качестве добровольцев выступили 17 студентов и 36 человек преклонного возраста. Их разделили на три группы, выдав пижамы из полиэстера, хлопка и шерсти. Потом добровольцев уложили спать в помещение с оптимальной температурой 17 градусов. Результаты показали, что студентам в пижаме из шерсти удалось уснуть на 4 минуты раньше тех, кто был в костюме для сна из другого материала. Что же касается пожилых подопытных, то их показатели были намного лучше.

Также эксперимент показал, что в среднем шерстяная пижама помогает человеку уснуть на 15 минут быстрее, сделать его сон намного крепче, и решить проблему с бессонницей. По словам авторов эксперимента, такой эффект вызван явлением под название «термальная зона комфорта», она позволяет человеку полностью расслабиться и крепко спать.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:30

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