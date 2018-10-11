В Москве нашли тело полковника Службы внешней разведки

Родственница рассказала, что 8 октября его сбила машина, но от помощи медиков он отказался, оформив все полагающиеся в таких случаях документы. Через какое-то время он перестал отвечать на телефонные звонки и женщина подняла тревогу.После вскрытия квартиры, в которой проживал мужчина, он был обнаружен мёртвым без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели могла стать гематома в области головного мозга, которая образовалась после случившейся аварии.