В Москве нашли тело полковника Службы внешней разведки
В Москве сотрудники органов нашли тело полковника Службы внешней разведки в его квартире. О пропаже мужчины в полицию сообщила его сестра после того, как он перестал отвечать на звонки.
Родственница рассказала, что 8 октября его сбила машина, но от помощи медиков он отказался, оформив все полагающиеся в таких случаях документы. Через какое-то время он перестал отвечать на телефонные звонки и женщина подняла тревогу.
После вскрытия квартиры, в которой проживал мужчина, он был обнаружен мёртвым без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели могла стать гематома в области головного мозга, которая образовалась после случившейся аварии.
Родственница рассказала, что 8 октября его сбила машина, но от помощи медиков он отказался, оформив все полагающиеся в таких случаях документы. Через какое-то время он перестал отвечать на телефонные звонки и женщина подняла тревогу.
После вскрытия квартиры, в которой проживал мужчина, он был обнаружен мёртвым без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной гибели могла стать гематома в области головного мозга, которая образовалась после случившейся аварии.
Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:05