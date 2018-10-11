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Елена Темникова похвалилась в Instagram автографом от Александра Овечкина

Елена Темникова похвалилась своим подписчикам в социальной сети Instagram автографом, полученным от Александра Овечкина. Певица посетила матч между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Вегас Голден Найтс", и пообщалась с российским хоккеистом.
Елена Темникова похвалилась в Instagram автографом от Александра Овечкина

Сегодня состоялся матч между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Вегас Голден Найтс". В плейофф удалось пройти первой из них, забив пять шайб в ворота соперников. Автором одной из них стал Александр Овечкин, капитан клуба. На игре в качестве гостя присутствовала Елена Темникова, и, по её признанию, осталась в восторге от игры российских членов команды. После окончания соревнования певица смогла пообщаться с членами команды и получить футболку с автографом лидера клуба. Чуть позже звезда её с удовольствием продемонстрировала в своём Instagram.

Подписчики порадовались за кумира, но между ними возник спор по поводу внешнего вида артистки. Одни подчеркнули, она выглядит гармонично, не имея яркого макияжа, а именно такой образ хозяйка аккаунта имела во время игры, другие не согласились с этим. Им хочется видеть более выразительные черты лица, добиться которых можно только при использовании косметики.


 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 16:47

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