Елена Темникова похвалилась в Instagram автографом от Александра Овечкина

Сегодня состоялся матч между командами "Вашингтон Кэпиталз" и "Вегас Голден Найтс". В плейофф удалось пройти первой из них, забив пять шайб в ворота соперников. Автором одной из них стал Александр Овечкин, капитан клуба. На игре в качестве гостя присутствовала Елена Темникова, и, по её признанию, осталась в восторге от игры российских членов команды. После окончания соревнования певица смогла пообщаться с членами команды и получить футболку с автографом лидера клуба. Чуть позже звезда её с удовольствием продемонстрировала в своём Instagram.Подписчики порадовались за кумира, но между ними возник спор по поводу внешнего вида артистки. Одни подчеркнули, она выглядит гармонично, не имея яркого макияжа, а именно такой образ хозяйка аккаунта имела во время игры, другие не согласились с этим. Им хочется видеть более выразительные черты лица, добиться которых можно только при использовании косметики.