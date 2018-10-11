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Замужнюю Марину Александрову «застукали» в постели с другим мужчиной

На своей странице в Instagram Марина Александрова опубликовала фотографию, на которой она лежит в постели с актёром Павлом Деревянко. Актриса призналась, что съёмки были довольно смешными.
Замужнюю Марину Александрову «застукали» в постели с другим мужчиной

Марина Александрова и Павел Деревянко вместе снимаются в сериале «Домашний арест». По словам поклонников - сериал очень интересный и смешной, а игра актёров просто не даёт шансов остаться равнодушным к этой парочке.

Совсем недавно актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместе с Павлом Деревянко лежат в постели под одним одеялом. Каждый из актёров оставил свой комментарий, из которого понятно, что это была очередная съёмка. Но подписчики остались в восторге от того, что замужнюю Марину Александрову «застукали» в постели с другим мужчиной.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 21:47

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