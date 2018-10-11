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Вопрос о бездомных животных в Санкт-Петербурге выведут на новый уровень

В Санкт-Петербурге готовы вывести на новый уровень вопрос о бездомных животных. Как сообщает издание «Политэксперт», несмотря на первое поражение в суде, процесс обсуждения данной темы уже приносит пользу.
Вопрос о бездомных животных в Санкт-Петербурге выведут на новый уровень

9 октября Петербургский городской суд вынес решение против Концепции по гуманному регулированию количества бездомных животных, действующей в течение 13 лет. После оглашения вердикта, произошла потасовка, так как зал заседания был переполнен неравнодушными гражданами. В суде гуманность не восторжествовала, несмотря на это, представители городского правительства заверили, что вопрос остаётся открытым.

Иск в суд был подан Светланой Антоновой, которая является жительницей посёлка Металлострой, она настаивала на том, чтобы собак отлавливали и помещали в спецпитомники, так как бездомные животные нарушают право человека на благоприятную окружающую среду. Также истица настаивала на том, что в городе очень много бездомных собак, которые представляют опасность для местных жителей.


 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 20:45

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