Вопрос о бездомных животных в Санкт-Петербурге выведут на новый уровень

9 октября Петербургский городской суд вынес решение против Концепции по гуманному регулированию количества бездомных животных, действующей в течение 13 лет. После оглашения вердикта, произошла потасовка, так как зал заседания был переполнен неравнодушными гражданами. В суде гуманность не восторжествовала, несмотря на это, представители городского правительства заверили, что вопрос остаётся открытым.Иск в суд был подан Светланой Антоновой, которая является жительницей посёлка Металлострой, она настаивала на том, чтобы собак отлавливали и помещали в спецпитомники, так как бездомные животные нарушают право человека на благоприятную окружающую среду. Также истица настаивала на том, что в городе очень много бездомных собак, которые представляют опасность для местных жителей.