Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще на год

Ракета “Союз”, которая потерпела аварию, являлась прототипом, который и планировали использовать для доставки транспортника к МКС. С учетом неудачи, запуск откладывается на неопределенный срок для выявления причин аварии, а также их устранения в новых моделях. Тем временем, эксперты заверяют, что количество продовольствия на борту МКС достаточно, даже при разумном питании, до апреля следующего года.В четверг на МКС отправилась очередная международная экспедиция на корабле российского производства, однако, в связи с непредвиденной ситуацией, экипаж был вынужден совершить экстренное приземление в Казахстане. В составе МКС, напомним, находятся космонавты из NASA, ESA и Роскосмоса.