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Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще на год

Запасов продовольствия на МКС хватит еще не год, как сообщают некоторые представители СМИ, ссылаясь на источники в космической отрасли. В связи с тем, что забрать космонавтов оказалось несколько сложнее, чем предполагалось, специалисты уверяют, что голод им не грозит.

Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще на год


Ракета “Союз”, которая потерпела аварию, являлась прототипом, который и планировали использовать для доставки транспортника к МКС. С учетом неудачи, запуск откладывается на неопределенный срок для выявления причин аварии, а также их устранения в новых моделях. Тем временем, эксперты заверяют, что количество продовольствия на борту МКС достаточно, даже при разумном питании, до апреля следующего года.

В четверг на МКС отправилась очередная международная экспедиция на корабле российского производства, однако, в связи с непредвиденной ситуацией, экипаж был вынужден совершить экстренное приземление в Казахстане. В составе МКС, напомним, находятся космонавты из NASA, ESA и Роскосмоса.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:20

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