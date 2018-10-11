Продовольственных запасов хватит экипажу МКС еще на год
Запасов продовольствия на МКС хватит еще не год, как сообщают некоторые представители СМИ, ссылаясь на источники в космической отрасли. В связи с тем, что забрать космонавтов оказалось несколько сложнее, чем предполагалось, специалисты уверяют, что голод им не грозит.
Ракета “Союз”, которая потерпела аварию, являлась прототипом, который и планировали использовать для доставки транспортника к МКС. С учетом неудачи, запуск откладывается на неопределенный срок для выявления причин аварии, а также их устранения в новых моделях. Тем временем, эксперты заверяют, что количество продовольствия на борту МКС достаточно, даже при разумном питании, до апреля следующего года.
В четверг на МКС отправилась очередная международная экспедиция на корабле российского производства, однако, в связи с непредвиденной ситуацией, экипаж был вынужден совершить экстренное приземление в Казахстане. В составе МКС, напомним, находятся космонавты из NASA, ESA и Роскосмоса.
Ракета “Союз”, которая потерпела аварию, являлась прототипом, который и планировали использовать для доставки транспортника к МКС. С учетом неудачи, запуск откладывается на неопределенный срок для выявления причин аварии, а также их устранения в новых моделях. Тем временем, эксперты заверяют, что количество продовольствия на борту МКС достаточно, даже при разумном питании, до апреля следующего года.
В четверг на МКС отправилась очередная международная экспедиция на корабле российского производства, однако, в связи с непредвиденной ситуацией, экипаж был вынужден совершить экстренное приземление в Казахстане. В составе МКС, напомним, находятся космонавты из NASA, ESA и Роскосмоса.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:20