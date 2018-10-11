В сети появилось фото четырех камер нового Galaxy A9

Анонс мобильного устройства ожидается завтра, тем временем, в сеть попало изображение уникальных камер Galaxy A9. Самая верхняя из камер описывается как ультраширокоугольная, охват которой составляет 120 градусов. Под ней располагается так называемая камера телефото с разрешением 10 Мп, а также диафрагмой, предназначение которой – двукратное оптическое приближение. Третья камера является основной и ее разрешение составляет 24 Мп.Последний объектив предназначен для измерения глубины, также имеет функцию живого автофокуса. Разрешение монитора устройства составляет 2200х1080 пикселей, корпус выполнен из стекла. Процессором у нового Galaxy A9 станет Snapdragon 660, а операционной системой – Android 8.1 Oreo. Оперативная и флеш-память устройства соответственно 6 и 128 ГБ, также имеется возможность использования карты памяти емкостью до 512 ГБ.