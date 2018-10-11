Рэпер Pharaoh посвятил песню Алесе Кафельниковой

Трек под названием «Не по пути» рэпер Pharaoh посвятил экс-возлюбленной Алесе Кафельниковой. После разрыва отношений ещё прошлым летом Глеб Голубин долго переживал и даже впадал в депрессию. Но, тем не менее, воспоминания о любви вдохновили музыканта на создание новой композиции. 11 октября он представил широкой публике свой трек, в котором очень часто звучит имя бывшей девушки.Музыкант Глеб Голубин и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова не афишируют причину своего расставания. Но известно, что Алеся Кафельникова принимала запрещённые вещества и немного страдала от расстройства психики. После тяжёлого разрыва отношений молодые люди сохранили дружеские отношения.