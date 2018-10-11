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Рэпер Pharaoh посвятил песню Алесе Кафельниковой

Глеб Голубин, известный как Pharaoh, представил широкой публике свою новую песню, которую он посвятил бывшей девушке Алесе Кафельниковой. После расставания они остались друзьями.
Рэпер Pharaoh посвятил песню Алесе Кафельниковой

Трек под названием «Не по пути» рэпер Pharaoh посвятил экс-возлюбленной Алесе Кафельниковой. После разрыва отношений ещё прошлым летом Глеб Голубин долго переживал и даже впадал в депрессию. Но, тем не менее, воспоминания о любви вдохновили музыканта на создание новой композиции. 11 октября он представил широкой публике свой трек, в котором очень часто звучит имя бывшей девушки.

Музыкант Глеб Голубин и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова не афишируют причину своего расставания. Но известно, что Алеся Кафельникова принимала запрещённые вещества и немного страдала от расстройства психики. После тяжёлого разрыва отношений молодые люди сохранили дружеские отношения.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:15

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