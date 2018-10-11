Названа предположительная причина аварии ракеты "Союз"

По неофициальной версии, один из блоков мог зацепить другой, что и повлекло за собой аварию. В частности, мог быть плохо закреплен сегмент ускорителя. Стало известно, что в момент запуска все системы работали исправно, в связи с чем, наличие какой-либо серьезной неисправности в ракете маловероятно. Несмотря на то, что приземление вынудило космонавтов испытать на себе серьезные перегрузки, их здоровью ничего, на данный момент, не угрожает.Известно, что официальная причина аварии огласится позже, после проведения соответствующих экспертиз, а также проверки технических данных. Производитель деталей ракеты, впрочем, не согласился выдвигать какие-либо теории на этот счет.