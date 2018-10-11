Певица Yaxana устроила пробку на МКАД

В данном ролике можно увидеть, как певица и еще две девушки танцуют под музыку посреди дороги. Некоторые машины объезжает танцующих артисток и движутся дальше. Yaxana сообщила, что за автомобилем съемочной группы образовалась большая пробка. По словам звезды, это была «сумасшедшая» идея. Знаменитости было очень страшно танцевать в потоке машин. Также певица сообщила, что оператора группы даже чуть не сбили. В конце поста исполнительница песен поинтересовалась у фолловеров, как бы они отреагировали на такое зрелище. Многие юзеры негативно отнеслись к танцам на магистрали. Они отметили, что в настоящее время создавать аварийные ситуации и заторы на дороге стало «модно». По их мнению, за это стоит отправлять виновников пробок на принудительные работы или назначать штрафы.По заявлениям некоторых источников, государственная автоинспекция занялась изучением имеющихся материалов по этому инциденту.