Учёные: Бактерия рода Bacillus помогает укрепить иммунную систему

Российские учёные из Государственного университета в Тюмени провели ряд лабораторных экспериментов. После анализа всех полученных данных у них сложилась интересная картина.Оказывается, бактерия рода Bacillus является «заводом-производителем» низкомолекулярных белковых веществ (НБВ) – цитокинов. Эти НБВ цитокины способствуют слаженной работе всех отделов иммунной системы организма, обеспечивая качественную бесперебойную работу.Для учёных появилась возможность укрепить иммунитет человека, благодаря новым лекарственным препаратам, которые в будущем будут выпускаться на основе штамма бактерии рода Bacillus