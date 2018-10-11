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Учёные: Бактерия рода Bacillus помогает укрепить иммунную систему

В результате многочисленных экспериментов российские учёные обнаружили, что бактерия рода Bacillus помогает укрепить иммунную систему. Данное открытие даёт возможность разрабатывать новые лекарственные препараты.
Учёные: Бактерия рода Bacillus помогает укрепить иммунную систему

Российские учёные из Государственного университета в Тюмени провели ряд лабораторных экспериментов. После анализа всех полученных данных у них сложилась интересная картина.

Оказывается, бактерия рода Bacillus является «заводом-производителем» низкомолекулярных белковых веществ (НБВ) – цитокинов. Эти НБВ цитокины способствуют слаженной работе всех отделов иммунной системы организма, обеспечивая качественную бесперебойную работу.

Для учёных появилась возможность укрепить иммунитет человека, благодаря новым лекарственным препаратам, которые в будущем будут выпускаться на основе штамма бактерии рода Bacillus


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:00

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