Специалисты из Израиля и США испытают на Украине комплексы С-300
Специалисты из Израиля и США прибыли на Украину с целью испытать С-300. В учениях наряду с советскими боевыми комплексами примут участие истребители НАТО. Такова реакция Запада на заявление о поставках в Сирию российских ПВО.
Как сообщает издание Nation news, израильские и американские эксперты прибыли на Украину, чтобы посмотреть на образцы вооружений, включая комплекс С-300. Это произошло после того, как Россия объявила о своих планах передать Дамаску для защиты советские боевые комплексы С-300. Полковник Михаил Тимошенко ничего удивительного в данной ситуации не видит, так как реакция США на заявление России вполне предсказуема. Военный эксперт считает, что Соединённые штаты не случайно решили проверить в деле С-300, после нескольких провалов в оборонной сфере, им просто необходимо принимать какие-то меры.
По словам полковника, американцы решили проверить С-300 в действии, потому что, если F-32, F-22 или новейший F-35 над Сирией собьёт ракета устаревшего советского комплекса, то для них это будут крупные финансовые потери. Америка является коммерческой страной, а если С-300 уничтожит её самолёт, то как она будет собирать 2-процентные взносы с других стран в бюджет НАТО.
Как сообщает издание Nation news, израильские и американские эксперты прибыли на Украину, чтобы посмотреть на образцы вооружений, включая комплекс С-300. Это произошло после того, как Россия объявила о своих планах передать Дамаску для защиты советские боевые комплексы С-300. Полковник Михаил Тимошенко ничего удивительного в данной ситуации не видит, так как реакция США на заявление России вполне предсказуема. Военный эксперт считает, что Соединённые штаты не случайно решили проверить в деле С-300, после нескольких провалов в оборонной сфере, им просто необходимо принимать какие-то меры.
По словам полковника, американцы решили проверить С-300 в действии, потому что, если F-32, F-22 или новейший F-35 над Сирией собьёт ракета устаревшего советского комплекса, то для них это будут крупные финансовые потери. Америка является коммерческой страной, а если С-300 уничтожит её самолёт, то как она будет собирать 2-процентные взносы с других стран в бюджет НАТО.
Политика
Добавил: Алина Сегодня, 16:55