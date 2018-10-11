АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Специалисты из Израиля и США испытают на Украине комплексы С-300

Специалисты из Израиля и США прибыли на Украину с целью испытать С-300. В учениях наряду с советскими боевыми комплексами примут участие истребители НАТО. Такова реакция Запада на заявление о поставках в Сирию российских ПВО.
Специалисты из Израиля и США испытают на Украине комплексы С-300

Как сообщает издание Nation news, израильские и американские эксперты прибыли на Украину, чтобы посмотреть на образцы вооружений, включая комплекс С-300. Это произошло после того, как Россия объявила о своих планах передать Дамаску для защиты советские боевые комплексы С-300. Полковник Михаил Тимошенко ничего удивительного в данной ситуации не видит, так как реакция США на заявление России вполне предсказуема. Военный эксперт считает, что Соединённые штаты не случайно решили проверить в деле С-300, после нескольких провалов в оборонной сфере, им просто необходимо принимать какие-то меры.

По словам полковника, американцы решили проверить С-300 в действии, потому что, если F-32, F-22 или новейший F-35 над Сирией собьёт ракета устаревшего советского комплекса, то для них это будут крупные финансовые потери. Америка является коммерческой страной, а если С-300 уничтожит её самолёт, то как она будет собирать 2-процентные взносы с других стран в бюджет НАТО.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Алина Сегодня, 16:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пугачеву с сыном сфотографировали в продуктовом
Гоген Солнцев показал в Instagram, как менялось
Ученые рассказали, какие экзопланеты похожи на
Анна Седокова анонсировала премьеру клипа
Bollinger Motors выпустил электрический пикап B2
Экипаж МКС жив после аварийного приземления в
Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале
Основатели античной цивилизации предсказывали
Nokia 3.1 Plus получил поддержку свежей ОС
В интернете появился видеоролик с участием Нила
Ученые обнаружили новый вид «взрывающихся
В Москве нашли тело полковника Службы внешней
Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с
Специалисты из Израиля и США испытают на Украине
Елена Темникова похвалилась в Instagram
Ученые обнаружили Луну за пределами Солнечной
Ани Лорак сфотографировалась в образе Фредди
Астрономы: В ближайшие 100 лет астероиды для
Никита Пресняков раскроет свой «секрет на миллион»
Компания «УАЗ» рассказала о новом "плуге" на
Популярные диеты представляют собой большую
«Кровавая чума»: На побережье Флориды люди
Яна Рудковская прокомментировала действия
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск
Таинственный дисковидный объект обнаружен на Марсе
Бывший гражданский муж Ани Лорак
Искусственный интеллект научили движениям с
Гигантский движущийся вулкан Этна может стать
Из московской квартиры украли более 105 миллионов
Ученые: Лишний вес в молодости сократит жизнь на
Просмотреть все новости