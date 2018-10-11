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Bollinger Motors выпустил электрический пикап B2

Американский стартап Bollinger Motors официально анонсировал презентацию новой модели. Это электрический пикап под именем B2.

Несмотря на то, что первая модель внедорожника вызывала активный интерес у автолюбителей по всему миру, автомобиль до сих пор серийно не выпускают. В числе основных достоинств нынешней новинки следует указать, что пикап B2 обзаведется двумя мощными электроагрегатами и батареей емкостью 120 кВч. Кроме того, разработчики выбрали для транспортного средства уникальную гидропневматическую подвеску улучшенного типа.

Bollinger Motors выпустил электрический пикап B2


По внешнему виду Bollinger B2 во многом повторил те черты, которые имеет предшествующая модель внедорожника. В данном случае производитель подошел со стороны удобства и комфорта для водителя. Также следует указать наличие опции сквозной погрузки, благодаря которой электрический пикап сможет перевозить грузы длиннее, чем кузов автомобиля. Несмотря на крупные габариты, новинка Bollinger B2 сможет разогнаться до 60 миль в час всего за 6,5 секунд. Предельная скорость движения нового американского пикапа ограничена показателем 160 км в час.


 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 18:15

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