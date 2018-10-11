Яна Рудковская прокомментировала действия чеченца, бросившего в пассажира банку из-под энергетика

По словам известного продюсера - это является очень неприглядным зрелищем. Яна Рудковская заметила, что реакция главы Чечни Рамзана Кадырова – это пример «правильного поступка». Знаменитость подчеркнула, что если бы больше было руководителей, применяющих такого рода санкции по отношению к хулиганам, государство бы стало более нравственным. Люди начали бы проявлять больше уважения по отношению к другим. По её словам поступок Кадырова является правильным - это менталитет Кавказа.Яна Рудковская заметила, что человек бросивший банку и прокричавший легендарный месседж «Ахмат сила», совершил поступок «из ряда вон выходящий». Зная, что для Чечни, Грозного и Рамзана Ахматовича означают эти слова, глава государства имеет полное право вызвать к себе мужчину, а также провести с ним нравственную серьезную беседу. По мнению продюсера, это «круто», когда глава страны готов лично посмотреть в лицо потенциальным нарушителям закона. Имеется информация, что после случившегося чеченец извинился за инцидент.