Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале «Ольга»

По сюжету одной из новых серий «Ольги», герой Гоши Куценко не успевает вернуться в баню, потому что ее дверь захлопывается. Мужчине приходится стоять на улице зимой практически в обнажённом виде. На персонаже артиста из одежды только тёплая шапка и сапоги. Судя по видео, герой киноактёра является любовником главной героини сериала.Интимные места Гоши Куценко на видеоролике не видно, так как их заретушировали. Данным анонсом создатели многосерийной картины решили привлечь внимание зрителя к очередному сезону телесериала «Ольга».