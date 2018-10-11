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Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале «Ольга»

Ранее Гоша Куценко говорил, что ради роли готов на все, однако его фанаты не подозревали, что настолько. Актер для съёмок в очередном сезоне телесериала «Ольга» практически полностью обнажился.

Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале «Ольга»


По сюжету одной из новых серий «Ольги», герой Гоши Куценко не успевает вернуться в баню, потому что ее дверь захлопывается. Мужчине приходится стоять на улице зимой практически в обнажённом виде. На персонаже артиста из одежды только тёплая шапка и сапоги. Судя по видео, герой киноактёра является любовником главной героини сериала.

Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале «Ольга»


Интимные места Гоши Куценко на видеоролике не видно, так как их заретушировали. Данным анонсом создатели многосерийной картины решили привлечь внимание зрителя к очередному сезону телесериала «Ольга».


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:55

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