Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале «Ольга»
Ранее Гоша Куценко говорил, что ради роли готов на все, однако его фанаты не подозревали, что настолько. Актер для съёмок в очередном сезоне телесериала «Ольга» практически полностью обнажился.
По сюжету одной из новых серий «Ольги», герой Гоши Куценко не успевает вернуться в баню, потому что ее дверь захлопывается. Мужчине приходится стоять на улице зимой практически в обнажённом виде. На персонаже артиста из одежды только тёплая шапка и сапоги. Судя по видео, герой киноактёра является любовником главной героини сериала.
Интимные места Гоши Куценко на видеоролике не видно, так как их заретушировали. Данным анонсом создатели многосерийной картины решили привлечь внимание зрителя к очередному сезону телесериала «Ольга».
По сюжету одной из новых серий «Ольги», герой Гоши Куценко не успевает вернуться в баню, потому что ее дверь захлопывается. Мужчине приходится стоять на улице зимой практически в обнажённом виде. На персонаже артиста из одежды только тёплая шапка и сапоги. Судя по видео, герой киноактёра является любовником главной героини сериала.
Интимные места Гоши Куценко на видеоролике не видно, так как их заретушировали. Данным анонсом создатели многосерийной картины решили привлечь внимание зрителя к очередному сезону телесериала «Ольга».