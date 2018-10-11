Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
Медики предупреждают о том, что ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией. Особенно этой опасности подвержены маленькие дети, переносящие руками огромное количество микробов на слизистую носа.
Новое исследование научных сотрудников из Ливерпульской школы, опубликованное на страницах медицинского журнала «European Respiratory Journal», говорит о том, что ковыряние пальцем в носу опасно не только из-за травматизма, но и риска заболеть пневмонией. Часто именно маленькие дети, перенося на своих руках множество вредных микроорганизмов с игрушек, игровых площадок и других предметов, становятся жертвами данного недуга. Также в группу риска входят и старики, чей иммунитет уже не обладает столь высокой защитной функцией.
Для предотвращения развития пневмонии у детей и пожилых людей на фоне ослабленного иммунитета, медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами гигиены рук. Родителям же рекомендуют не запрещать ребёнку ковырять пальцем в носу, а позаботиться о том, чтобы руки малыша были тщательно вымыты после каждого контакта с потенциально опасным для его здоровья предметом.
Новое исследование научных сотрудников из Ливерпульской школы, опубликованное на страницах медицинского журнала «European Respiratory Journal», говорит о том, что ковыряние пальцем в носу опасно не только из-за травматизма, но и риска заболеть пневмонией. Часто именно маленькие дети, перенося на своих руках множество вредных микроорганизмов с игрушек, игровых площадок и других предметов, становятся жертвами данного недуга. Также в группу риска входят и старики, чей иммунитет уже не обладает столь высокой защитной функцией.
Для предотвращения развития пневмонии у детей и пожилых людей на фоне ослабленного иммунитета, медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами гигиены рук. Родителям же рекомендуют не запрещать ребёнку ковырять пальцем в носу, а позаботиться о том, чтобы руки малыша были тщательно вымыты после каждого контакта с потенциально опасным для его здоровья предметом.
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:20