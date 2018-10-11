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Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
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Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией

Медики предупреждают о том, что ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией. Особенно этой опасности подвержены маленькие дети, переносящие руками огромное количество микробов на слизистую носа.

Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией


Новое исследование научных сотрудников из Ливерпульской школы, опубликованное на страницах медицинского журнала «European Respiratory Journal», говорит о том, что ковыряние пальцем в носу опасно не только из-за травматизма, но и риска заболеть пневмонией. Часто именно маленькие дети, перенося на своих руках множество вредных микроорганизмов с игрушек, игровых площадок и других предметов, становятся жертвами данного недуга. Также в группу риска входят и старики, чей иммунитет уже не обладает столь высокой защитной функцией.

Для предотвращения развития пневмонии у детей и пожилых людей на фоне ослабленного иммунитета, медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными правилами гигиены рук. Родителям же рекомендуют не запрещать ребёнку ковырять пальцем в носу, а позаботиться о том, чтобы руки малыша были тщательно вымыты после каждого контакта с потенциально опасным для его здоровья предметом.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 15:20

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