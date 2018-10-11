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Компания «УАЗ» рассказала о новом «плуге" на переднем мосту внедорожника «Патриот»

Отечественный автопроизводитель «УАЗ» поделился подробностями о «плуге», который представляет собой составную часть переднего моста внедорожника Patriot.

Продвинутые автолюбители проявляют повышенный интерес к данному компоненту, который находится ниже линии переднего моста. Фактически, проведенные работы обозначают некоторое уменьшение уровня проходимости автомобиля, который ранее позиционировали в качестве «вездехода». В свою очередь, представители бренда «УАЗ» указали на то, что данное новшество активно применяется в крупных зарубежных компаниях, выпускающих схожую по предназначению технику.

Компания «УАЗ» рассказала о новом «плуге" на переднем мосту внедорожника «Патриот»


Несмотря на официальное объяснение позиции разработчиков, автолюбители все же продолжают критиковать новшество, которое в дальнейшем может оказаться ключевым при прохождении сложных дорог. В свою очередь, в дальнейшем со стороны разработчиков может появиться опровержение сниженной проходимости внедорожника Patriot, но для этого понадобится максимально доступно представить соответствующие сведения. Эксперты не считают, что сниженный «плуг» приведет к снижению спроса на популярный отечественный внедорожник на местном рынке.


 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:55

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