Компания «УАЗ» рассказала о новом «плуге" на переднем мосту внедорожника «Патриот»

Продвинутые автолюбители проявляют повышенный интерес к данному компоненту, который находится ниже линии переднего моста. Фактически, проведенные работы обозначают некоторое уменьшение уровня проходимости автомобиля, который ранее позиционировали в качестве «вездехода». В свою очередь, представители бренда «УАЗ» указали на то, что данное новшество активно применяется в крупных зарубежных компаниях, выпускающих схожую по предназначению технику.Несмотря на официальное объяснение позиции разработчиков, автолюбители все же продолжают критиковать новшество, которое в дальнейшем может оказаться ключевым при прохождении сложных дорог. В свою очередь, в дальнейшем со стороны разработчиков может появиться опровержение сниженной проходимости внедорожника Patriot, но для этого понадобится максимально доступно представить соответствующие сведения. Эксперты не считают, что сниженный «плуг» приведет к снижению спроса на популярный отечественный внедорожник на местном рынке.