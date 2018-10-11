Из московской квартиры украли более 105 миллионов рублей

54-х летний мужчина подал заявление о краже в отделение полиции. Сотрудники органов, прибывшие на место происшествия, выяснили, что воры подобрали ключи от двери заявителя, после чего совершили кражу личного имущества, а также денег. Как стало известно, при подсчете материального ущерба, который понес потерпевший, итоговая сумма составила более 105 миллионов рублей.Титов утверждает, что найдены двое подозреваемых. На текущий момент по статье “кража” возбуждено дело, а подозреваемые люди заключены под стражу. Предполагаемые воры также являются жителями столицы.