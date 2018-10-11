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Экипаж МКС жив после аварийного приземления в Казахстане

От руководства Международной космической станции стало известно, что произошёл неудачный запуск корабля «Союз МС-10». Экипаж совершил аварийное приземление в Казахстане, но все живы и здоровы.
Экипаж МКС жив после аварийного приземления в Казахстане

Российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг стартовали 11 октября с «Байконура» на ракетоносителе «Союз-ФГ», где пилотировали кораблём «Союз МС-10». Во время старта произошла непредвиденная ситуация, аварийная система сработала автоматически, и приземление произошло в степях Казахстана. Прямая трансляция с космодрома была сразу прервана. Конкретное место падения пока не известно, но космонавты уже вышли на связь и к ним отправлены спасатели.

Во время падения экипаж испытывал очень сильные нагрузки на организм, но руководство спешит сообщить, что космонавты живы и здоровы. В данный момент формируется специальная комиссия, которая займётся расследованием произошедшего ЧП.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:00

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