Пугачеву с сыном сфотографировали в продуктовом магазине без охраны

Как стало известно, снимок был сделан в одном из супермаркетов экономкласса. Продавцы, судя по всему, не узнали Пугачеву, что не удивительно, учитывая количество раз, которые ее замечали в подобных местах одну. Как правило, звезда доверяет покупки прислуге, кроме того, по мнению некоторых СМИ, она в состоянии заказывать себе любые продукты прямыми рейсами из других городов или стран.Максим Галкин также разместил данное фото на своей странице в сети Instagram. Комментируя фото, автор поста будто не видит ничего необычного в том, что Пугачева закупается без охраны или прислуги. Далее Галкин пишет, что всегда найдется человек, фотографирующий супругу, в связи с чем, достаточно сложно остаться в неведении. Поклонники Пугачевой предполагают, что артистка, вероятно, хочет быть ближе к народу. Впрочем, некоторые люди придерживаются другого мнения, которое гласит, что все дело в кризисе, который затронул даже знаменитость.