Бывший гражданский муж Ани Лорак прокомментировал ее развод
Бывший гражданский муж Ани Лорак Юрий Фалеса решил прокомментировать её развод с Муратом Налчаджиглоу. Он рассказал, что при любом исходе будет поддерживать свою супругу.
57-летний Юрий Фалеса долго не мог успокоиться из-за расставания с певицей, ведь вместе они прожили почти десять лет. В данный момент он состоит в счастливом браке, но это не мешает ему поддерживать свою бывшую любовь. Знаменитость очень переживает по поводу расставания Лорак и Налчаджиглоу, так как считает, что лучшей избранницы найти невозможно.
«Измену она не прощает, да и как можно было изменить самой крутой девушке!» - возмущается продюсер. Он предлагал Ани Лорак простить своего мужа, но своё решение по поводу развода она не отменила. Юрий Фалеса поддерживает свою бывшую возлюбленную не зависимо от того, чем закончится этот скандальный развод.
57-летний Юрий Фалеса долго не мог успокоиться из-за расставания с певицей, ведь вместе они прожили почти десять лет. В данный момент он состоит в счастливом браке, но это не мешает ему поддерживать свою бывшую любовь. Знаменитость очень переживает по поводу расставания Лорак и Налчаджиглоу, так как считает, что лучшей избранницы найти невозможно.
«Измену она не прощает, да и как можно было изменить самой крутой девушке!» - возмущается продюсер. Он предлагал Ани Лорак простить своего мужа, но своё решение по поводу развода она не отменила. Юрий Фалеса поддерживает свою бывшую возлюбленную не зависимо от того, чем закончится этот скандальный развод.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:10