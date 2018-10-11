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В интернете появился видеоролик с участием Нила Армстронга во время миссии на Марс

Накануне в интернете был опубликован видеоролик, якобы снятый во время миссии на Марсе, с участием американского астронавта Нила Армстронга. По словам уфологов, которым удалось рассекретить материалы NASA, США в 1973 году на Красную планету отправило пилотируемый космический корабль.
В интернете появился видеоролик с участием Нила Армстронга во время миссии на Марс

Из рассказа специалистов следует, что в своё время на Марс была отправлена команда, состоящая из Базза Олдри, Нила Армстронга и Владимира Илюшина. Для полёта на Красную планету выбрали космический корабль ISV Colombus, изначально его создавали для миссии на Луну. По словам экспертов, опубликованный в Сети ролик, в архивах был подписан так: «NASA Lied We Went to Mars».

При этом в комментариях большинство пользователей предположили, что на видеоролике представлен учебный полёт, а не предстартовая миссия на Марс. Также один из экспертов высказал своё мнение, что вряд ли NASA в период холодной войны стало бы скрывать столь масштабное достижение, которое могло повлиять на развитие СССР.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:25

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