В интернете появился видеоролик с участием Нила Армстронга во время миссии на Марс

Из рассказа специалистов следует, что в своё время на Марс была отправлена команда, состоящая из Базза Олдри, Нила Армстронга и Владимира Илюшина. Для полёта на Красную планету выбрали космический корабль ISV Colombus, изначально его создавали для миссии на Луну. По словам экспертов, опубликованный в Сети ролик, в архивах был подписан так: «NASA Lied We Went to Mars».При этом в комментариях большинство пользователей предположили, что на видеоролике представлен учебный полёт, а не предстартовая миссия на Марс. Также один из экспертов высказал своё мнение, что вряд ли NASA в период холодной войны стало бы скрывать столь масштабное достижение, которое могло повлиять на развитие СССР.