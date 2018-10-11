Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с первым выступлением в театре

Пугачева и Галкин высоко оценили сценические способности Кристины Орбакайте, а также поблагодарили Кирилла Сафронова за поддержку, которую тот оказывал в спектакле своей партнерше. Максим Галкин не обошел вниманием Галину Борисовну Волчек, которая увидела в Кристине образ главной героини и пригласила ее сыграть в «Современнике».Стоит отметить, что Кристина Орбакайте не только талантливая певица, но и превосходная актриса кино. Она часто снимается в телесериалах и фильмах, а также принимает участие в озвучке иностранных мультфильмов.