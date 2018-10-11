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Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с первым выступлением в театре

Певица Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте, дебютировавшую на театральной сцене в «Современнике». На спектакль «Двое на качелях», где Кристине Орбакайте пару составил Кирилл Сафронов, Примадонна пришла вместе с мужем Максимом Галкиным.

Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с первым выступлением в театре


Пугачева и Галкин высоко оценили сценические способности Кристины Орбакайте, а также поблагодарили Кирилла Сафронова за поддержку, которую тот оказывал в спектакле своей партнерше. Максим Галкин не обошел вниманием Галину Борисовну Волчек, которая увидела в Кристине образ главной героини и пригласила ее сыграть в «Современнике».

Стоит отметить, что Кристина Орбакайте не только талантливая певица, но и превосходная актриса кино. Она часто снимается в телесериалах и фильмах, а также принимает участие в озвучке иностранных мультфильмов.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:00

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