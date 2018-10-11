Сергей Сафронов показал свою новорождённую дочь

На видео довольный папа рассказал о том, что малютка впервые подарила ему свой поцелуй прямо в нос. Папа бережно держит свою малышку и от увиденного подписчики пришли в полный восторг. Все дружно советуют ему наслаждаться отцовским чувством, и даже на работу ехать прямо с поцелуем на носу.Личико девочки показано не было. Поклонники пока рассуждают, на кого может быть похожа наследница артиста. У знаменитого иллюзиониста это первый ребёнок от второго брака. Имя, данное маленькой Сафроновой, держится в секрете.