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Эксперты: Автономные авто обернутся катастрофой для здоровья человечества

Эксперты уверены, что внедрение автономных автомобилей в повседневную жизнь в будущем приведёт к катастрофическим последствиям для здоровья человечества. В первую очередь риску подвержены жители западных стран, таких, как США, где проблема ожирения уже давно стала актуальной.

Эксперты: Автономные авто обернутся катастрофой для здоровья человечества


Учитывая повышенный спрос на полностью автономные автомобили, для управления которыми человеку не нужно прилагать никаких усилий, эксперты забили тревогу. Особенно обеспокоены медики, утверждающие, что отсутствие необходимости контролировать процесс управления автомобилем неизбежно приведёт к увеличению процента населения с ожирением, болезнями сердца и другими недугами, связанными с малоподвижным образом жизни. Кроме того, время просиживания за рулём своей машины у некоторых людей может значительно увеличиться, ведь самоуправляемое ТС позволяет владельцу заниматься совершенно отвлечёнными от вождения делами, включая и дистанционную работу.

Особенно возмутительным эксперты сочли тот факт, что британский парламент, вложив в проект развития автономных автомобилей порядка 1 млрд фунтов стерлингов, акцентировал внимание на то, что теперь население повысит продуктивность, ведь пробки на дорогах больше не помешают деловым встречам, переговорам и работе. Инвестируя деньги, спонсоры ни словом не обмолвились о том, какие последствия для здоровья человечества будет иметь столь выгодное для экономики изменение образа жизни населения.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:03

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