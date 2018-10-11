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Ани Лорак сфотографировалась в образе Фредди Меркьюри

Ани Лорак предстала на новой фотографии в образе солиста легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Певица не сообщила, что именно послужило источником вдохновения, но хэштег #богемскаярапсодия, закрепленный под снимком, отсылает к новому одноименному биографическому фильму.

Ани Лорак сфотографировалась в образе Фредди Меркьюри


На фотоснимке Лорак позирует в коротком красном платье, украшенном павлиньими перьями. В руках артистка держит точно такую же микрофонную стойку, какую любил использовать на своих выступлениях Фредди Меркьюри.

Публикация за считанные минуты набрала более 25 тысяч лайков. Некоторые поклонники певицы отметили, что на фотографии Ани Лорак более походит на Филиппа Киркорова, нежели на Фредди Меркьюри.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:30

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