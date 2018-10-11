Ани Лорак сфотографировалась в образе Фредди Меркьюри

На фотоснимке Лорак позирует в коротком красном платье, украшенном павлиньими перьями. В руках артистка держит точно такую же микрофонную стойку, какую любил использовать на своих выступлениях Фредди Меркьюри.Публикация за считанные минуты набрала более 25 тысяч лайков. Некоторые поклонники певицы отметили, что на фотографии Ани Лорак более походит на Филиппа Киркорова, нежели на Фредди Меркьюри.