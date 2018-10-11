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Никита Пресняков раскроет свой «секрет на миллион»

13 октября в эфир выйдет телевизионное шоу «Секрет на миллион», где героем передачи будет Никита Пресняков. В конце передачи внуку Примадонны будет задан вопрос, ответ на который может рассорить знаменитостей.
Никита Пресняков раскроет свой «секрет на миллион»

Во время участия в шоу Никита Пресняков рассказал очень много интересного о своей личной жизни: про детство, про свою любовь и даже осмелился назвать сумму, затраченную на свою шикарную свадьбу.

В финале программы ведущая Лера Кудрявцева предлагает герою ответить на тайный вопрос из конверта. Что это за вопрос, и какой будет ответ, станет известно в эту субботу. Предполагается, что внук Аллы Пугачёвой, возможно раскроет «секрет на миллион», главное чтобы это не рассорило молодое поколение с более зрелыми родственниками.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:00

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