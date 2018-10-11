Ученые обнаружили новый вид «взрывающихся муравьев»

Новый вид, названный Colobopsis explodens, был найден на острове Борнео в Юго-Восточной Азии вместе с еще 14 видами «взрывающихся муравьев», которые ранее были известны научному сообществу. Первых представителей такого вида насекомых, объединенных в группу Colobopsis cylindrical, ученые обнаружили еще в 1935 году, но с тех пор никаких открытий сделано не было.Помимо «взрывающихся муравьев» энтомологи встретили «привратников». Представители этого вида обладают большой головой в виде пробки. Ею они блокируют вход в гнездо, из-за чего враги не могут атаковать колонию.