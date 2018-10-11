Ученые обнаружили новый вид «взрывающихся муравьев»
Энтомологи открыли неизвестный науке вид «взрывающихся муравьев». Многие особи пытаются разными способами защитить свою колонию, но данный вид при появлении крупного хищника сокращает свои мышцы брюшка и выпускает липкую токсичную жидкость, которая может остановить или убить врага.
Новый вид, названный Colobopsis explodens, был найден на острове Борнео в Юго-Восточной Азии вместе с еще 14 видами «взрывающихся муравьев», которые ранее были известны научному сообществу. Первых представителей такого вида насекомых, объединенных в группу Colobopsis cylindrical, ученые обнаружили еще в 1935 году, но с тех пор никаких открытий сделано не было.
Помимо «взрывающихся муравьев» энтомологи встретили «привратников». Представители этого вида обладают большой головой в виде пробки. Ею они блокируют вход в гнездо, из-за чего враги не могут атаковать колонию.
Новый вид, названный Colobopsis explodens, был найден на острове Борнео в Юго-Восточной Азии вместе с еще 14 видами «взрывающихся муравьев», которые ранее были известны научному сообществу. Первых представителей такого вида насекомых, объединенных в группу Colobopsis cylindrical, ученые обнаружили еще в 1935 году, но с тех пор никаких открытий сделано не было.
Помимо «взрывающихся муравьев» энтомологи встретили «привратников». Представители этого вида обладают большой головой в виде пробки. Ею они блокируют вход в гнездо, из-за чего враги не могут атаковать колонию.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 17:13