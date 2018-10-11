Ученые обнаружили Луну за пределами Солнечной системы

Находка называется учеными экзолуной в связи с тем, что она находится в 8 000 световых годах от Земли. По мнению ученых, это весьма необычный объект по меркам земных Лун. В первую очередь, ученых поразил ее размер, а также габариты планеты, спутником которой она является. Габариты экзолуны сопоставимы с Нептуном, наименьшей из газовых планет. Ее масса составляет, по мнению экспертов, порядка 1,5% от массы источника орбиты, по которой она движется. Планета, предположительно, в несколько раз превышает размеры Юпитера среди планетоидов Солнечной системы.Найти необычный спутник удалось благодаря телескопам Хаббл и Кеплер. Сложности в распознавании данного небесного тела, по мнению некоторых источников, связаны с его расстоянием до собственной планеты, которое равняется примерно 3 миллионам км. Для сравнение, дистанция от Земли до Солнца приблизительно в 50 раз больше, а до Луны – вдесятеро меньше.