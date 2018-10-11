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Ученые обнаружили Луну за пределами Солнечной системы

Ученые впервые смогли обнаружить Луну, расположенную за пределами Солнечной системы. Данное открытие подтвердило теорию о том, что такие объекты могут существовать и в других галактиках.

Ученые обнаружили Луну за пределами Солнечной системы


Находка называется учеными экзолуной в связи с тем, что она находится в 8 000 световых годах от Земли. По мнению ученых, это весьма необычный объект по меркам земных Лун. В первую очередь, ученых поразил ее размер, а также габариты планеты, спутником которой она является. Габариты экзолуны сопоставимы с Нептуном, наименьшей из газовых планет. Ее масса составляет, по мнению экспертов, порядка 1,5% от массы источника орбиты, по которой она движется. Планета, предположительно, в несколько раз превышает размеры Юпитера среди планетоидов Солнечной системы.

Найти необычный спутник удалось благодаря телескопам Хаббл и Кеплер. Сложности в распознавании данного небесного тела, по мнению некоторых источников, связаны с его расстоянием до собственной планеты, которое равняется примерно 3 миллионам км. Для сравнение, дистанция от Земли до Солнца приблизительно в 50 раз больше, а до Луны – вдесятеро меньше.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:45

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