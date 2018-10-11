Астрономы: В ближайшие 100 лет астероиды для Земли не являются угрозой

Астрономы из института РАН во главе с директором Дмитрием Бисикало считают, что астероиды Земле не страшны, по крайней мере, в ближайшее столетие. По его словам, их количество, которое способно приблизиться к орбите Голубой планеты, достигает 19000. По каждому объекту рассчитана математическая формула, она позволяет высчитать уровень вероятность столкновения. Каждый астероид, несущий патологическую опасность, полностью изучен сотрудниками института. Таким образом, ученые могут с уверенностью заявить, что расчеты говорят о том, что в ближайшие 100 лет столкновение с астероидом Земле не прогнозируется.Дмитрий Бисикало однако, отметил, что, несмотря на это, есть объекты, которые не изучены астрономами. Речь идет об астероидах, чей размер не превышает 1 км, а вот стометровые космические тела известны лишь на 10%, что также относится к 2% 20-метровых астероидов. Знаменитый Челябинский метеорит как раз имел объем около 30 м. Поэтому, как утверждает Бисикало, опасность все же есть, но изучение всех объектов, которые находятся около орбиты Земли, помогут избежать катастрофы.