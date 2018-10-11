АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск заболеть пневмонией
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Основатели античной цивилизации предсказывали появление современных технологий и роботов-убийц

Появление современных технологий и роботов-убийц предсказали основатели античной цивилизации. Об этом заявил один из экспертов по вопросам Древней Греции, профессор Стэнфордского университета Адриенн Мэр.
Основатели античной цивилизации предсказывали появление современных технологий и роботов-убийц

В книге "God sand Robots", автором которой является профессор Мэр, написано, что в греческих мифах присутствует неоднократное упоминание о так называемых «современных технологиях». К таковым относятся роботы, беспилотные транспортные средства и искусственный интеллект. Одним из примеров технологий можно назвать гигантскую бронзовую машину Талоса, которую создал бог ремесленников по подобию человека. Ещё одним его творением считается Пандора, запрограммированная на освобождение зла.

При этом профессор признаёт, что древние греки не были способны к тому, чтобы создавать мифических существ. Однако в книге "God sand Robots" утверждается, что мечтать о таковых они вполне могли.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 17:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пугачеву с сыном сфотографировали в продуктовом
Гоген Солнцев показал в Instagram, как менялось
Ученые рассказали, какие экзопланеты похожи на
Анна Седокова анонсировала премьеру клипа
Bollinger Motors выпустил электрический пикап B2
Экипаж МКС жив после аварийного приземления в
Гоша Куценко обнажился для съёмок в телесериале
Основатели античной цивилизации предсказывали
Nokia 3.1 Plus получил поддержку свежей ОС
В интернете появился видеоролик с участием Нила
Ученые обнаружили новый вид «взрывающихся
В Москве нашли тело полковника Службы внешней
Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с
Специалисты из Израиля и США испытают на Украине
Елена Темникова похвалилась в Instagram
Ученые обнаружили Луну за пределами Солнечной
Ани Лорак сфотографировалась в образе Фредди
Астрономы: В ближайшие 100 лет астероиды для
Никита Пресняков раскроет свой «секрет на миллион»
Компания «УАЗ» рассказала о новом "плуге" на
Популярные диеты представляют собой большую
«Кровавая чума»: На побережье Флориды люди
Яна Рудковская прокомментировала действия
Медики: Ковыряние пальцем в носу увеличивает риск
Таинственный дисковидный объект обнаружен на Марсе
Бывший гражданский муж Ани Лорак
Искусственный интеллект научили движениям с
Гигантский движущийся вулкан Этна может стать
Из московской квартиры украли более 105 миллионов
Ученые: Лишний вес в молодости сократит жизнь на
Просмотреть все новости