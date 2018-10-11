Основатели античной цивилизации предсказывали появление современных технологий и роботов-убийц

В книге "God sand Robots", автором которой является профессор Мэр, написано, что в греческих мифах присутствует неоднократное упоминание о так называемых «современных технологиях». К таковым относятся роботы, беспилотные транспортные средства и искусственный интеллект. Одним из примеров технологий можно назвать гигантскую бронзовую машину Талоса, которую создал бог ремесленников по подобию человека. Ещё одним его творением считается Пандора, запрограммированная на освобождение зла.При этом профессор признаёт, что древние греки не были способны к тому, чтобы создавать мифических существ. Однако в книге "God sand Robots" утверждается, что мечтать о таковых они вполне могли.