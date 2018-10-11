Россию могут исключить из числа стран - участников Совета Европы в 2019 году

Если Российская Федерация выйдет из Совета Европы, Турбьёрн Ягланд представит откорректированный вариант бюджета организации. В Парламентской ассамблее СЕ в 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий вследствие событий на Украине, а также возвращения Крымского полуострова в состав России.Российская Федерация после этого заявила, что не собирается работать на данных условиях. Она вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы после устранения имеющихся русофобских настроений, а также внесения изменений в существующий регламент организации. Москва прекратила выплачивать взносы в ее бюджет.