Россию могут исключить из числа стран - участников Совета Европы в 2019 году
Россия может быть исключена из числа государств - участников уставных органов действующего Совета Европы, в случае отказа от возобновления выплаты взносов в бюджет данной организации до середины 2019 г. Информация передана генсеком СЕ - Турбьёрном Ягландом.
Если Российская Федерация выйдет из Совета Европы, Турбьёрн Ягланд представит откорректированный вариант бюджета организации. В Парламентской ассамблее СЕ в 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий вследствие событий на Украине, а также возвращения Крымского полуострова в состав России.
Российская Федерация после этого заявила, что не собирается работать на данных условиях. Она вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы после устранения имеющихся русофобских настроений, а также внесения изменений в существующий регламент организации. Москва прекратила выплачивать взносы в ее бюджет.
Если Российская Федерация выйдет из Совета Европы, Турбьёрн Ягланд представит откорректированный вариант бюджета организации. В Парламентской ассамблее СЕ в 2014 году российскую делегацию лишили основных полномочий вследствие событий на Украине, а также возвращения Крымского полуострова в состав России.
Российская Федерация после этого заявила, что не собирается работать на данных условиях. Она вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы после устранения имеющихся русофобских настроений, а также внесения изменений в существующий регламент организации. Москва прекратила выплачивать взносы в ее бюджет.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:16