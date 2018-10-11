Популярные диеты представляют собой большую опасность для больных диабетом

Содержание сахара необходимо поддерживать в течение всего дня, а недостаток пищи может привести к снижению его уровня. Пропуск даже одного приема еды в день может привести к потере стабильности содержания глюкозы в крови. Популярные диеты, в основе которых лежат низкокалорийные продукты, а также понижение количества употребляемых углеводов, способны нормализовать уровень сахара. Впрочем, в зависимости от состава питания и лекарств, принимаемых человеком, результат может быть крайне негативным.Эксперты настоятельно рекомендуют консультироваться с врачами прежде чем перейти на какую-то диету. Существенные изменения в рационе, если речь идет о больных диабетом людях, не стоит назначать самостоятельно, по мнению экспертов.