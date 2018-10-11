Популярные диеты представляют собой большую опасность для больных диабетом
Специалисты рассказали, в чем заключается опасность наиболее популярных диет для людей, больных диабетом. Несмотря на то, что сокращение веса приводит к повышению чувствительности к инсулину, ограничение в еде может привести к непоправимым последствиям.
Содержание сахара необходимо поддерживать в течение всего дня, а недостаток пищи может привести к снижению его уровня. Пропуск даже одного приема еды в день может привести к потере стабильности содержания глюкозы в крови. Популярные диеты, в основе которых лежат низкокалорийные продукты, а также понижение количества употребляемых углеводов, способны нормализовать уровень сахара. Впрочем, в зависимости от состава питания и лекарств, принимаемых человеком, результат может быть крайне негативным.
Эксперты настоятельно рекомендуют консультироваться с врачами прежде чем перейти на какую-то диету. Существенные изменения в рационе, если речь идет о больных диабетом людях, не стоит назначать самостоятельно, по мнению экспертов.
Содержание сахара необходимо поддерживать в течение всего дня, а недостаток пищи может привести к снижению его уровня. Пропуск даже одного приема еды в день может привести к потере стабильности содержания глюкозы в крови. Популярные диеты, в основе которых лежат низкокалорийные продукты, а также понижение количества употребляемых углеводов, способны нормализовать уровень сахара. Впрочем, в зависимости от состава питания и лекарств, принимаемых человеком, результат может быть крайне негативным.
Эксперты настоятельно рекомендуют консультироваться с врачами прежде чем перейти на какую-то диету. Существенные изменения в рационе, если речь идет о больных диабетом людях, не стоит назначать самостоятельно, по мнению экспертов.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:45