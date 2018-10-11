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Рита Дакота показала видео с первыми шагами дочери Мии

Известная певица Рита Дакота в своем блоге Instagram опубликовала короткий видеоролик, на котором ее маленькая дочь Мия делает первые шаги. Читатели блога артистки обрушили на нее волну позитивных комментариев.
Рита Дакота показала видео с первыми шагами дочери Мии

Не так давно певица Рита Дакота опубликовала видеоролик со своей маленькой годовалой дочерью Мией, у девочки на голове завязан хвостик и она делает свои первые в жизни шаги. Под фотоснимком Дакота написала, что ей не верится в то, что этот маленьких человечек с прической почти год назад был внутри ее животика.

В комментариях под снимком на артистку обрушилась волна восхищенных комментариев от читателей. Многие пожелали обеим получать от жизни только лучшее. Видеоролик за короткий отрезок времени набрал около 100000 отметок «Нравится».


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:06

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