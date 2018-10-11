Рита Дакота показала видео с первыми шагами дочери Мии

Не так давно певица Рита Дакота опубликовала видеоролик со своей маленькой годовалой дочерью Мией, у девочки на голове завязан хвостик и она делает свои первые в жизни шаги. Под фотоснимком Дакота написала, что ей не верится в то, что этот маленьких человечек с прической почти год назад был внутри ее животика.В комментариях под снимком на артистку обрушилась волна восхищенных комментариев от читателей. Многие пожелали обеим получать от жизни только лучшее. Видеоролик за короткий отрезок времени набрал около 100000 отметок «Нравится».