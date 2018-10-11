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«Кровавая чума»: На побережье Флориды люди задыхаются из-за массовой гибели рыбы

Морские обитатели вымирают тоннами, прибиваясь течением к берегу. Местные власти не успевают убирать всё, что попадает на сушу, и рыба при разложении издаёт зловонный запах. Жители жалуются на удушающий кашель, зуд в глазах, слезотечение.
«Кровавая чума»: На побережье Флориды люди задыхаются из-за массовой гибели рыбы

Причиной негативных событий стали красные водоросли. Они всё лето находились около берега Мексиканского залива, и теперь, проплыв через Атлантический океан, оккупировали пляжи Флориды. Красные водоросли выделяют ядовитые токсины, после чего происходит массовая гибель рыбы, которая течением прибивается к берегу, и тем самым ещё больше усугубляет положение прибрежной территории. Людям с признаками удушья врачи поставили диагноз респираторный дистресс. В срочном порядке были выделены денежные средства на ликвидацию мёртвой рыбы. Почти все пляжи во Флориде пришлось закрыть.

То, что происходит на американском побережье, местные жители называют «Кровавой чумой», из-за красного цвета воды и многочисленного мора рыбы. Многие посчитали происходящее библейским пророчеством.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:30

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