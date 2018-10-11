Искусственный интеллект научили движениям с помощью видео

Обработанные данные получает нейросеть, которая пытается повторить все, что сделал человек на видео, отдавая команды виртуальному персонажу. Кроме того, специфика алгоритма позволяет учитывать окружающую среду и все факторы, которые могут повлиять на характер передвижения, чтобы сделать его максимально аутентичным.Финальный отчет о проделанной работе ученые представят на конференции SIGGRAPH Asia 2018. По словам специалистов, обучение искусственного интеллекта движению людей позволит создать человекоподобных роботов, сейчас же имитацию движения производят виртуальные боты.