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Искусственный интеллект научили движениям с помощью видео

Американские и канадские программисты разработали искусственный интеллект, обучающийся движению людей по видео. В основу обучения лег алгоритм DeepMimic, согласовывающий движения человека на всех кадрах.

Искусственный интеллект научили движениям с помощью видео


Обработанные данные получает нейросеть, которая пытается повторить все, что сделал человек на видео, отдавая команды виртуальному персонажу. Кроме того, специфика алгоритма позволяет учитывать окружающую среду и все факторы, которые могут повлиять на характер передвижения, чтобы сделать его максимально аутентичным.

Финальный отчет о проделанной работе ученые представят на конференции SIGGRAPH Asia 2018. По словам специалистов, обучение искусственного интеллекта движению людей позволит создать человекоподобных роботов, сейчас же имитацию движения производят виртуальные боты.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00

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