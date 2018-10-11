Искусственный интеллект научили движениям с помощью видео
Американские и канадские программисты разработали искусственный интеллект, обучающийся движению людей по видео. В основу обучения лег алгоритм DeepMimic, согласовывающий движения человека на всех кадрах.
Обработанные данные получает нейросеть, которая пытается повторить все, что сделал человек на видео, отдавая команды виртуальному персонажу. Кроме того, специфика алгоритма позволяет учитывать окружающую среду и все факторы, которые могут повлиять на характер передвижения, чтобы сделать его максимально аутентичным.
Финальный отчет о проделанной работе ученые представят на конференции SIGGRAPH Asia 2018. По словам специалистов, обучение искусственного интеллекта движению людей позволит создать человекоподобных роботов, сейчас же имитацию движения производят виртуальные боты.
Обработанные данные получает нейросеть, которая пытается повторить все, что сделал человек на видео, отдавая команды виртуальному персонажу. Кроме того, специфика алгоритма позволяет учитывать окружающую среду и все факторы, которые могут повлиять на характер передвижения, чтобы сделать его максимально аутентичным.
Финальный отчет о проделанной работе ученые представят на конференции SIGGRAPH Asia 2018. По словам специалистов, обучение искусственного интеллекта движению людей позволит создать человекоподобных роботов, сейчас же имитацию движения производят виртуальные боты.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:00