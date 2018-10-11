Александр Ревва рассмешил подписчиков в Instagram видеороликом с фотосессии

Александр Ревва опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый пост. Он поделился видеороликом, позволяющим увидеть со стороны, как иногда проходят фотоссессии у знаменитостей. Выяснилось, позировать фотографу, это очень большой труд, не многие справятся с этой задачей. Даже сам юморист, имея огромный опыт и харизму, не всегда выполняет задания, при этом фотограф требует от актёра большего. Желая вызвать жалость фанатов, хозяин аккаунта показал им свой рабочий день, но лишь рассмешил их.Подписчики отметили, у их кумира любое начинание превращается в комедию. Артиста "засыпали" восторженными комплиментами и поблагодарили, ведь он делится своим талантом совершенно бесплатно, просто публикуя короткие миниатюры в Сети. За короткий период пост набрал более 45 тысяч одобрительных лайков.