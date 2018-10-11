АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Здоровое потомство: Эксперты рассказали, как улучшить качество спермы
EUR 76.07 USD 66.18
Курс валют на 11.10.2018

Александр Ревва рассмешил подписчиков в Instagram видеороликом с фотосессии

Александр Ревва показал своим фанатам, как сложно быть звездой, и поделился с ними видеороликом с фотосесии. Однако актёр только рассмешил своих подписчиков, не вызвав в них сочувствия.
Александр Ревва рассмешил подписчиков в Instagram видеороликом с фотосессии

Александр Ревва опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый пост. Он поделился видеороликом, позволяющим увидеть со стороны, как иногда проходят фотоссессии у знаменитостей. Выяснилось, позировать фотографу, это очень большой труд, не многие справятся с этой задачей. Даже сам юморист, имея огромный опыт и харизму, не всегда выполняет задания, при этом фотограф требует от актёра большего. Желая вызвать жалость фанатов, хозяин аккаунта показал им свой рабочий день, но лишь рассмешил их.

Подписчики отметили, у их кумира любое начинание превращается в комедию. Артиста "засыпали" восторженными комплиментами и поблагодарили, ведь он делится своим талантом совершенно бесплатно, просто публикуя короткие миниатюры в Сети. За короткий период пост набрал более 45 тысяч одобрительных лайков.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев попросил вместо подарков
Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам в
Китайцы в Сети опубликовали фото нового серийного
Житель Перу подал на развод после того, как
Медики огласили причину смерти звезды фильма
Здоровое потомство: Эксперты рассказали, как
Откровенное признание Игоря Верника в свой юбилей
В России может увеличиться штраф за ложный вызов
Галина Боб рассказала о том, как ей удалось
В Самарской области грибники обнаружили в лесу
Ольга Орлова намекает, что Галкин зря променял
В Китае началось серийное производство
Никас Сафронов рассказал о своём ярком романе с
Директор института астрономии РАН допустил
Александр Ревва рассмешил подписчиков в Instagram
Виктория Романец показала фотографии после
Елена Темникова затмила голливудских звёзд на
Ушла из жизни Анна Харви - личный стилист
Пчёлы-дроны не заменят медоносных насекомых в
Биологи вырастили муху с генами времён диназавров
Валерия в Insagram рассказала о своей борьбе со
В США после операции у женщины под мышкой выросла
Астрономы считают, что у спутников могли быть
Екатерина Стриженова пришла в восторг от
Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram
Роман Анджелины Джоли и Киану Ривза опровергнут
Поклонники Самбурской были удивлены видом ее
После скандала с бывшим мужем Александра Гозиас
Европейская компания NCAP обнаружила у
В США мужчина снял на видео гигантский НЛО и
Просмотреть все новости