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Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

Уже совсем скоро звезда проекта «Дом-2» со своим мужем Антоном Гусевым переедут в новый дом.

Там заканчивается ремонт и накануне девушка не удержалась и всё же показала своим подписчикам, а что же будет в её апартаментах.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

Шикарная спальня, прекрасная гостиная, отдельная гардеробная, несколько туалетов — Романец очень ждёт, когда же в таун-хаус можно будет въехать.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

Напомним, весной Они купили жилье на Новорижском шоссе, а общая площадь жилья - 136 кв. метров. Тогда Виктория рассказывала, что за всё она выложила 7 миллионов рублей.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

«...на все зарабатываю всегда сама без помощи кого-либо!», — рассказывала тогда Романец.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

Также она сообщает, что работа будет закончено примерно через 6 недель, а потом к дизайну трехэтажного дома приступит один из лучших московских мастеров.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

И вот часть своего дома Вика показала в Stories.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме

Кстати, знающие люди подсчитали, что цена ремонта и дизайна обойдется этой семье примерно в саму стоимость дома. Также недавно Вика и Антон похвастались, что после Ибицы они отправятся купаться в Турцию.

Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:08

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