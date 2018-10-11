Виктория Романец показала фотографии после ремонта в её новом трёхэтажном доме
Уже совсем скоро звезда проекта «Дом-2» со своим мужем Антоном Гусевым переедут в новый дом.
Там заканчивается ремонт и накануне девушка не удержалась и всё же показала своим подписчикам, а что же будет в её апартаментах.
Шикарная спальня, прекрасная гостиная, отдельная гардеробная, несколько туалетов — Романец очень ждёт, когда же в таун-хаус можно будет въехать.
Напомним, весной Они купили жилье на Новорижском шоссе, а общая площадь жилья - 136 кв. метров. Тогда Виктория рассказывала, что за всё она выложила 7 миллионов рублей.
Также она сообщает, что работа будет закончено примерно через 6 недель, а потом к дизайну трехэтажного дома приступит один из лучших московских мастеров.
И вот часть своего дома Вика показала в Stories.
Кстати, знающие люди подсчитали, что цена ремонта и дизайна обойдется этой семье примерно в саму стоимость дома. Также недавно Вика и Антон похвастались, что после Ибицы они отправятся купаться в Турцию.
Там заканчивается ремонт и накануне девушка не удержалась и всё же показала своим подписчикам, а что же будет в её апартаментах.
Шикарная спальня, прекрасная гостиная, отдельная гардеробная, несколько туалетов — Романец очень ждёт, когда же в таун-хаус можно будет въехать.
Напомним, весной Они купили жилье на Новорижском шоссе, а общая площадь жилья - 136 кв. метров. Тогда Виктория рассказывала, что за всё она выложила 7 миллионов рублей.
«...на все зарабатываю всегда сама без помощи кого-либо!», — рассказывала тогда Романец.
Также она сообщает, что работа будет закончено примерно через 6 недель, а потом к дизайну трехэтажного дома приступит один из лучших московских мастеров.
И вот часть своего дома Вика показала в Stories.
Кстати, знающие люди подсчитали, что цена ремонта и дизайна обойдется этой семье примерно в саму стоимость дома. Также недавно Вика и Антон похвастались, что после Ибицы они отправятся купаться в Турцию.