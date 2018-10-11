Гигантский движущийся вулкан Этна может стать причиной цунами

Множество районов Сицилии находятся под угрозой в связи с перемещением столь огромного объекта. Как сообщается, перемещение вулкана происходит из-за циркуляции магмы внутри. Несмотря на то что движению, по большей степени, подвержена лишь верхняя часть Этны, предсказать приблизительную дату ее обрушения, а также последствия ученые не могут. По словам исследователей, на текущий момент они лишь наблюдают за тем, что происходит с горой.Размер Этны чрезвычайно велик, его высота превышает отметку 3000 метров, в связи с чем, обрушение вулкана представляет огромную опасность не только для местных жителей. Со значительной долей вероятности эксперты полагают, что образование цунами после попадания в океан массивных кусков горной породы более чем вероятно. Наблюдения за объектом ведутся всего 30 лет, а его возраст составляет порядка 500 000 лет.