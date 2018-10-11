Употребление грейпфрута вызывает непереносимость полусотни лекарств

Из-за нарушения работы кишечника медикаменты становятся неэффективными или же приносят вред принимающему их человеку. Так, несовместимость с грейпфрутом была найдена у препаратов от рака: эрлолитиниба, вандетаниба, пазопаниба и лапатиниба, а также ряда средств против инфекций, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения потенции.По словам ученых, в нормально функционирующем кишечнике за абсорбирование и метаболизм лекарств отвечают специальные ферменты и транспортные клетки. Сок грейпфрута снижает их эффективность, поэтому лекарства начинают либо сильно влиять на организм, либо слабо, из-за чего они не дают положительный результат.