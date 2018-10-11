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Употребление грейпфрута вызывает непереносимость полусотни лекарств

При употреблении грейпфрута у людей может появиться непереносимость некоторых лекарств. Медики установили, что отдельные компоненты, содержащиеся в плодах, вступают в реакцию с ферментами кишечника, отвечающими за расщепление 53 лекарственных препаратов.

Употребление грейпфрута вызывает непереносимость полусотни лекарств


Из-за нарушения работы кишечника медикаменты становятся неэффективными или же приносят вред принимающему их человеку. Так, несовместимость с грейпфрутом была найдена у препаратов от рака: эрлолитиниба, вандетаниба, пазопаниба и лапатиниба, а также ряда средств против инфекций, депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения потенции.

По словам ученых, в нормально функционирующем кишечнике за абсорбирование и метаболизм лекарств отвечают специальные ферменты и транспортные клетки. Сок грейпфрута снижает их эффективность, поэтому лекарства начинают либо сильно влиять на организм, либо слабо, из-за чего они не дают положительный результат.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:25

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