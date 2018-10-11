Кипящая кровь и смертельное облучение никогда не позволят людям жить на Марсе

По словам экспертов, в первую очередь опасность представляет атмосферное давление, которое в 100 раз меньше земного. При таких показателях человек умрет в считанные секунды. Причиной станет закипание крови, причем, на это не влияет температура, которая на Марсе достаточно приемлемая, достигая днем 21 градуса по Цельсию. Впрочем, ночью столбик ртутного столба опускается до отметки -62. Атмосфера планеты не является подходящей для людей. Если земной аналог состоит на 78% из азота и на 21% из кислорода, то на Марсе 95% принадлежит углекислому газу.Марсианская пыль содержит в себе массу токсинов, после воздействия которых, смерть настигнет пострадавшего в течение пары недель. К тому же на Марсе нет магнитного поля и, в совокупности с тонким слоем атмосферы, космические лучи оказывают серьезное влияние на его поверхность. Без специализированных защитных костюмов и капсул выжить на Красной планете не представляется возможным.