Эксперты назвали недостатки и преимущества нового смартфона Razer Phone 2

Специалисты отмечают, что одним из важных недочётов смартфона стала камера на 18 мегапикселей, которая не оснащена системой оптической стабилизации. К недостаткам эксперты также отнесли дизайн Razer Phone 2, напоминающий устаревшие модели, что делает девайс менее стильным и современным. Ещё одной негативной особенностью стали динамики на передней панели, во время прослушивания музыка их без труда можно закрыть рукой.При этом устройство оснащено процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью на 8 гигабайт. Благодаря этим характеристикам гаджет может справиться с самыми сложными играми, которые вышли в этом году. К сильным сторонам нового смартфона специалисты отнесли металлический корпус, которому не страшны физические повреждения.