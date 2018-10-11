Эксперты назвали недостатки и преимущества нового смартфона Razer Phone 2
Эксперты протестировали смартфон Razer Phone 2, который недавно поступил в продажу по цене 799 долларов. Они определили преимущества и недостатки нового гаджета.
Специалисты отмечают, что одним из важных недочётов смартфона стала камера на 18 мегапикселей, которая не оснащена системой оптической стабилизации. К недостаткам эксперты также отнесли дизайн Razer Phone 2, напоминающий устаревшие модели, что делает девайс менее стильным и современным. Ещё одной негативной особенностью стали динамики на передней панели, во время прослушивания музыка их без труда можно закрыть рукой.
При этом устройство оснащено процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью на 8 гигабайт. Благодаря этим характеристикам гаджет может справиться с самыми сложными играми, которые вышли в этом году. К сильным сторонам нового смартфона специалисты отнесли металлический корпус, которому не страшны физические повреждения.
Специалисты отмечают, что одним из важных недочётов смартфона стала камера на 18 мегапикселей, которая не оснащена системой оптической стабилизации. К недостаткам эксперты также отнесли дизайн Razer Phone 2, напоминающий устаревшие модели, что делает девайс менее стильным и современным. Ещё одной негативной особенностью стали динамики на передней панели, во время прослушивания музыка их без труда можно закрыть рукой.
При этом устройство оснащено процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью на 8 гигабайт. Благодаря этим характеристикам гаджет может справиться с самыми сложными играми, которые вышли в этом году. К сильным сторонам нового смартфона специалисты отнесли металлический корпус, которому не страшны физические повреждения.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 13:42