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Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram сказал, что «караван любви идёт в правильном направлении»

В телепроекте «Замуж за Бузову» давно выявлен фаворит Ольги - Денис Лебедев.

А сейчас в Сети весьма активно обсуждаются финансовые аферы и развод Дениса со своей супругой.

Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram сказал, что «караван любви идёт в правильном направлении»

Мы уже писали, что брат его бывший жены рассказал, что якобы Лебедев обобрал её до нитки, а потом развелся с ней. Также ходят слухи о его возможном романе с близкой подружкой Бузовой - Десятовской Ольгой.

По всей видимости, сам Лебедев прочитал это и теперь решил ответить хейтерам у себя в Инстаграме.

«Когда караван идёт в особенно правильном направлении (Любви), собаки лают особенно громко», - комментирует свою последнюю публикацию мужчина.

Таким образом, Денис дает понять, что если на шоу, съемки которого завершились, настоящих отношений с Ольгой, может и не было, то на сегодняшний день их любовь развивается.

Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram сказал, что «караван любви идёт в правильном направлении»

А значит, тот самый пресловутый «караван» движется в правильном направлении.

Многие уже отметили, что теперь свою сыроварню Лебедев может смело расширять за счет нажитых потом и кровью капиталов Ольги Бузовой.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:27

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