Фаворит Ольги Бузовой Денис Лебедев в Instagram сказал, что «караван любви идёт в правильном направлении»
В телепроекте «Замуж за Бузову» давно выявлен фаворит Ольги - Денис Лебедев.
А сейчас в Сети весьма активно обсуждаются финансовые аферы и развод Дениса со своей супругой.
Мы уже писали, что брат его бывший жены рассказал, что якобы Лебедев обобрал её до нитки, а потом развелся с ней. Также ходят слухи о его возможном романе с близкой подружкой Бузовой - Десятовской Ольгой.
По всей видимости, сам Лебедев прочитал это и теперь решил ответить хейтерам у себя в Инстаграме.
Таким образом, Денис дает понять, что если на шоу, съемки которого завершились, настоящих отношений с Ольгой, может и не было, то на сегодняшний день их любовь развивается.
А значит, тот самый пресловутый «караван» движется в правильном направлении.
Многие уже отметили, что теперь свою сыроварню Лебедев может смело расширять за счет нажитых потом и кровью капиталов Ольги Бузовой.
А сейчас в Сети весьма активно обсуждаются финансовые аферы и развод Дениса со своей супругой.
Мы уже писали, что брат его бывший жены рассказал, что якобы Лебедев обобрал её до нитки, а потом развелся с ней. Также ходят слухи о его возможном романе с близкой подружкой Бузовой - Десятовской Ольгой.
По всей видимости, сам Лебедев прочитал это и теперь решил ответить хейтерам у себя в Инстаграме.
«Когда караван идёт в особенно правильном направлении (Любви), собаки лают особенно громко», - комментирует свою последнюю публикацию мужчина.
Таким образом, Денис дает понять, что если на шоу, съемки которого завершились, настоящих отношений с Ольгой, может и не было, то на сегодняшний день их любовь развивается.
А значит, тот самый пресловутый «караван» движется в правильном направлении.
Многие уже отметили, что теперь свою сыроварню Лебедев может смело расширять за счет нажитых потом и кровью капиталов Ольги Бузовой.