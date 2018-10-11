Никас Сафронов рассказал о своём ярком романе с Ириной Понаровской

Живописец регулярно приходил на концерты певицы, а та в свою очередь отвечала визитами в мастерскую художника. Чувства между ними вспыхнули молниеносно, роман разгорался с каждым днём всё больше.«Мы ни разу не устроили друг другу сцен ревности, между нами не было скандалов, - рассказал Никас Сафронов, - наш роман был очень ярким на протяжении всего времени. Я всегда чувствовал покой и домашний уют, когда находился рядом с Ириной Понаровской. Для меня она остаётся человеком с ранимой душой и безграничным талантом». О том, что между ними любовная связь возникла в одно мгновение, подтверждает и сама певица.О браке и совместном проживании они оба не задумывались. Первой о разрыве в отношениях заговорила Понаровская, именно она приняла такое решение из-за переезда в Санкт-Петербург. В данный момент сердце Никаса Сафронова свободно и готово к новому бурному роману.