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Китайцы в Сети опубликовали фото нового серийного минивэна версии Geely VF11

Китайцы в глобальной Сети опубликовали официальные визуализации серийного нового минивэна версии Geely VF11. Авто будут продавать в нескольких странах. В Россию модель не планируют запускать вследствие малого спроса на авто такого формата.

Китайцы в Сети опубликовали фото нового серийного минивэна версии Geely VF11


Товарный минивэн будут продавать с бензиновым полуторалитровым силовым агрегатом на 177 лошадиных сил. Речь идет о силовом агрегате JLH-3G15TD. Китайцы его разрабатывали вместе со специалистами шведского автобренда Volvo. Мотор будет работать с преселективным семискоростным «автоматом». Силовая установка зарекомендовала себя на современном паркетнике Binyue. Также минивэн Geely VF11 будут реализовывать с гибридной силовой установкой. По словам разработчиков, комбинированный силовой агрегат на сто километров пробега будет расходовать 1,7 л бензина.

Для версии Geely VF11 первым рынком станет КНР. В Китае предложат пятиместное и семиместное авто. География транспортного средства не ограничится Китаем, однако пока отсутствует перечень государств, в которых его предложит производитель.


 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:23

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