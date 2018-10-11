Китайцы в Сети опубликовали фото нового серийного минивэна версии Geely VF11

Товарный минивэн будут продавать с бензиновым полуторалитровым силовым агрегатом на 177 лошадиных сил. Речь идет о силовом агрегате JLH-3G15TD. Китайцы его разрабатывали вместе со специалистами шведского автобренда Volvo. Мотор будет работать с преселективным семискоростным «автоматом». Силовая установка зарекомендовала себя на современном паркетнике Binyue. Также минивэн Geely VF11 будут реализовывать с гибридной силовой установкой. По словам разработчиков, комбинированный силовой агрегат на сто километров пробега будет расходовать 1,7 л бензина.Для версии Geely VF11 первым рынком станет КНР. В Китае предложат пятиместное и семиместное авто. География транспортного средства не ограничится Китаем, однако пока отсутствует перечень государств, в которых его предложит производитель.